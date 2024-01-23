23 Января 2024
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Происшествия В России
Фото: Центральное МСУТ СКР

В России за аэропортами усилили контроль после выкатываний

Российские власти усиливают контроль за операторами аэропортов.

Это происходит на фоне участившихся инцидентов с выкатыванием самолетов за пределы взлетно-посадочной полосы. Госавианадзор организовал проведение постоянных рейдов в воздушных гаванях.

Особое внимание инспекторы обращают на состояние полос и коэффициент сцепления. Росавиация выпустила для аэропортов и авиаперевозчиков оперативные рекомендации. Этому предшествовало три выкатывания в течение одной недели с начала 2024 года, тогда как столько же инцидентов произошло в предыдущие три месяца, сообщают "Известия".

Напомним, в Норильске Boeing 737-800 авиакомпании Nordstar, прибывший из Красноярска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Теги: авиация, самолеты, аэропорты


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Ранее 09.01.2024 08:15 Мск В Норильске Boeing 737-800 выкатился за пределы полосы

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