23 Января 2024
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Фото: Накануне.RU

В России интернет-сервисы обяжут предупреждать о списаниях платы по подпискам

В России онлайн-сервисы и интернет-магазины обяжут уведомлять клиентов о взимании платы по подпискам.

Соответствующий проект закона Госдума РФ может принять в марте. Как заявил один из авторов документа, заместитель председателя комитета Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, уже получен официальный отзыв кабмина. Это дает возможность Госдуме рассмотреть и принять его в первом чтении.

По словам парламентария, правительство отразило ряд замечаний, но они не носят существенного характера и вполне могут быть доработаны и устранены ко второму чтению.

"Мы находимся в диалоге с бизнесом. Работаем над тем, чтобы итоговая версия законопроекта была полезной для граждан и безвредной для российских компаний, которые боятся столкнуться с оттоком пользователей", — заявил другой автор документа, депутат Госдумы Антон Немкин. Он подчеркнул: чтобы проработка выдвинутых бизнес-сообществом уточнений и предложений шла эффективнее, было принято решение создать рабочую группу, сообщают "Известия".

Теги: интернет-сервисы, законопроекты, Госдума


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