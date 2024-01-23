Глава СПЧ: законопроект о конфискации имущества за фейки не коснется релокантов

Проект закона о конфискации имущества за фейки не коснется россиян, переехавших за границу, но оставшихся гражданами РФ, которые захотят вернуться домой.

Как сообщается в Telegram-канале СПЧ со ссылкой на главу Совета Валерия Фадеева, не так много релокантов были обвинены в совершении преступления. Он отметил, что если они захотят вернуться, "ничто не может препятствовать их возвращению".

Фадеев также указал, что конфисковывать будут то имущество, которое было использовано для совершения преступления.

Ранее стало известно, что закон о конфискации имущества за фейки об армии не будет иметь обратной силы.