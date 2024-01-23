23 Января 2024
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Происшествия ДНР и ЛНР
Фото: пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики / chechnya.gov.ru

Кадыров: Обстрел Донецка - чудовищный теракт

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Telegram, что обстрел Донецка является чудовищным терактом.

Он выразил соболезнования жителям ДНР. Политик указал, что жертвами артобстрела "стали обычные мирные граждане, которые в этот день просто вышли на улицы своего свободного города".

Как отметил Кадыров, смелость "украинских фашистско-сатанинских властей" выражается в обстреле мирных безоружных граждан.

Число погибших в результате обстрела ВСУ по донецкому микрорайону Текстильщик выросло до 27. Еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести. В МИД России отреагировали на обстрел ВСУ мирных жителей Донецка.

Теги: Донецк, ВСУ, обстрел, Украина, Кадыров


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