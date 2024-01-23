23 Января 2024
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Фото: Накануне.RU

СМИ: отложено завершение строительства ряда федеральных трасс

Кабмин России отложил завершение строительства ряда федеральных трасс.

Речь идет о дорогах в Подмосковье, Ленинградской, Пензенской областях и Северной Осетии. Завершение строительства участка трассы М5 "Урал" в Подмосковье от Ульянино до Непецино планируется в 2026 году, а участок в обход поселка Октябрьский — в 2025 году. Изначально оба участка планировалось построить в текущем году.

Завершение строительства участка трассы М8 от 35-го до 47-го километра после Пушкино также будет отсрочено с 2026 на 2028 год. В Ленинградской области завершение участка от 100-го до 134-го километра трассы А181 отложили на 2026 год.

Однако завершение строительства нескольких объектов сдвинут на более ранний срок. Северный обход Астрахани правительство планирует завершить в 2028 году - на год раньше. Реконструкцию Рублево-Успенского шоссе решено завершить раньше срока — в 2027 году, сообщает "Коммерсант".

Теги: доороги, автотрассы


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