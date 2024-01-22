22 Января 2024
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Экономика Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Тюменская область - лидер России по уровню достижения национальных проектов

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о том, что регион занял первое место среди субъектов России по уровню достижения национальных проектов со значением 100% в 2023 г.

"Национальные проекты в нашей стране охватывают все ключевые сферы жизни. Их запуск – это инициатива президента России. Они призваны укрепить экономику, инфраструктуру, создать условия и возможности для самореализации и раскрытия таланта каждого", - написал Моор в своем telegram-канале.

На территории Тюменской области нацпроекты реализуются с 2019 г. В 2023-м власти работали по 11 направлениям: "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Малое и среднее предпринимательство", "Жилье и городская среда", "Культура", "Безопасные и качественные дороги", "Экология", "Цифровая экономика", "Производительность труда", "Международная кооперация и экспорт".

"И по всем были достигнуты установленные значения. Это – хороший результат, и он показывает, что мы умеем работать в команде. На благо региона и всех земляков", - написал Моор.

Александр Моор на фестивале-форуме "Россия" в Москве(2023)|Фото: Накануне.RU

В ноябре 2023 г. стало известно о привлечении почти 2 млрд руб. в экономику Тюменской области. До этого сообщалось, что предпринимателям с начала 2023 г. было выдано на 33% больше поручительств.

Теги: Тюменска яобласть, нацпроекты, Александр Моор


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