Apple заплатила выписанный ФАС штраф в 1,2 миллиарда

Apple заплатила антимонопольный штраф в 1,2 млрд руб.

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В июле 2022 г. Федеральная антимонопльная служба (ФАС) признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство. Apple запрещала разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты.

Apple была оштрафована на1 млрд 177 млн 988 тыс. 700 руб. за нарушение антимонопольного законодательства. 19 января 2024 г. компания оплатила штраф. Деньги поступили в бюджет Российской Федерации, сообщает ФАС.