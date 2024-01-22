В Костромской области в 2023 году количество родившихся третьими в семье детей выросло на 7,9%

Масштабная государственная программа по поддержке семей с детьми реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина с 2006 года. Одним из действенных механизмов стало предоставление родителям материнского капитала при рождении малышей. Сегодня в администрации региона обсудили промежуточные итоги реализации программы в Костромской области.

«С точки зрения поддержки семей с детьми, формирования мотивов для того, чтобы рожали больше, чтобы семьи при рождении очередного ребенка не попадали в сложное материальное положение, принято большое количество государственных решений, в том числе, в части государственного материнского капитала. Большая просьба доложить, как расходовались эти финансовые средства, как люди их использовали и ваши оценки, как это повлияло на рождаемость, принятие решения о рождении детей, на материальное положение семей», - сказал в ходе совещания Сергей Ситников.

Руководитель регионального отделения социального фонда России Евгений Юсин сообщил, что за время реализации программы материнский капитал получили около 59 тысяч семей Костромской области. На данный момент 72% распорядились средствами в полном объеме. На эти цели направлено более 18,8 млрд рублей.

В прошлом году обладателями маткапитала стали почти 6 тысяч костромских семей. Из них более 3 тысяч оформили электронный сертификат в беззаявительном порядке через Портал Госуслуг.

По данным регионального отделения соцфонда, самым востребованным направлением распоряжения средствами маткапитала является улучшение жилищных условий. Подавляющее большинство - 2942 семьи - направили средства меры поддержки на приобретение или строительство жилья. Еще более 1,5 тысячи семей оформили ежемесячную выплату из средств маткапитала на ребенка до 3 лет. Около четверти костромичей использовали маткапитал для образования детей.

С 1 февраля 2024 года размер материнского капитала будет проиндексирован и составит более 630 тысяч рублей на первого ребенка. Если семья уже получила сертификат на первого ребенка, то при рождении второго размер капитала увеличится более чем на 200 тысяч рублей.

По информации департамента по труду и социальной защите населения, за время действия программы в Костромской области выросло число рождения третьих и последующих детей, увеличивается количество многодетных семей.

Так, за 11 месяцев 2023 года в регионе родилось 863 ребенка, которые являются третьими по счету в семье. Количество таких рождений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 7,9%. Также увеличились и четвертые рождения - на 17,9%. Сегодня в регионе постоянно проживают 7844 многодетные семьи, в которых воспитываются 25420 детей. За год число многодетных семей увеличилось на тысячу.

Глава региона отметил, что в родильных отделениях, женских консультациях, социальных учреждениях должна обязательно размещаться информация о льготах для семей при рождении ребенка и порядке действия для их оформления.