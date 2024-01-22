Родственники израильтян-заложников ворвались на заседание Кнессета

Родственники израильтян, взятых в заложники боевиками ХАМАС, ворвались на заседание финансового комитета Кнессета, требуя от парламентариев предпринять активные действия, для освобождения людей. Всего в группе было около 20 человек. Многие из них держали в руках транспаранты и фотографии своих родственников.

Сейчас в плену остается около 130 человек, изначально было похищено почти четыре сотни израильтян.

Переговорный процесс с участием посредников между Израилем и ХАМАС в последнее время практически остановился. ХАМАС, по некоторым данным, готов вернуть людей, но взамен требует полное прекращение военной операции в секторе Газа, на что Тель-Авив пойти не готов.

Семьи заложников и их сторонники также начали разбивать палаточные лагеря возле резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также у здания Кнессета.