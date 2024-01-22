В Щёлково заработал новый цех по производству химических средств бытового и промышленного назначения

Опытно-производственная компания «Сибэкохим» построила и запустила новый цех по производству химических средств бытового и промышленного назначения в микрорайоне Бахчиванджи городского округа Щёлково.

Предприятие производит более 100 видов бытовой и промышленной химии: стиральные порошки и гели, кондиционеры для белья, отбеливатели, средства для посуды, стёкол и сантехники. Химические средства под брендом «ANT» можно встретить на полках торговых сетей и найти на маркетплейсах. Новые производственные мощности позволят увеличить объем выпускаемой продукции с 600-700 до 1000 тонн в месяц. Новый цех создаст в округе 50 новых рабочих мест, сообщает информационный центр города Щелково.

«Одна из стратегически важных задач — это импортозамещение. С уходом западных брендов для отечественных компаний открылись большие перспективы развития. Мы делаем так, чтобы наши производства открывались и расширялись. Это стимулирует рост экономики и создаёт дополнительные рабочие места для наших жителей», — рассказал Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

Основная производственная площадка «Сибэкохим» была создана в 2000 года в Омске, в 2018 компания обосновалась в Щёлкове. Сначала предприятие сотрудничало только с крупнейшими предприятиями авиационной, водной, железнодорожной, машиностроительной отраслей: РЖД, Московский метрополитен.

Сейчас компания вышла на розничные продажи, предлагая потребителю бытовые чистящие средства и автохимию. Примечательно, что вся продукция является собственной разработкой компании. «Сибэкохим» имеет шесть патентов на изобретения и неоднократно становилась победителем конкурса «Сто лучших товаров России».