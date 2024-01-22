Блиновская нарушила условия домашнего ареста, пригласив на вечеринку свидетеля по делу

Блогер Елена Блиновская грубо нарушила условия домашнего ареста, пригласив на вечеринку 15 человек, среди которых был свидетель по ее уголовному делу, сообщил следователь.

По его словам, на вечеринке было много "дорогостоящих развлечений", в то время как Блиновская не спешит погашать налоговую задолженность, пишет РИА Новости.

Напомним, следствие просит об ужесточении блогеру меры пресечения - заключении под стражу.

В декабре адвокат Блиновской опровергла сведения о погашении налоговой задолженности на 1,4 млрд рублей. По ее словам, у Елены нет возможности погасить такую сумму.