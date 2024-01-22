22 Января 2024
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Экономика Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба ЗСНХ

Потенциальные ниши для инвестпроектов по переработке полимеров разработала тобольская компания СИБУР

Потенциальные ниши для инвестиционных проектов по переработке полимеров разработала компания СИБУР, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В портфеле – 13 готовых бизнес-кейсов.

По подсчетам СИБУРа, рынок России обладает большим потенциалом для роста переработки и потребления полимеров. Тюменская область – один из регионов, который может успешно развивать это направление: в Тобольске работает крупнейший нефтегазохимический комплекс в России – ЗапСибНефтехим. Сегодня тобольское предприятие СИБУРа обеспечивает выпуск 60% всего российского полипропилена и 50% полиэтилена.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, говоря о деятельности компании, отметил, что за последние 15 лет компания вложила в развитие тобольской площадки более 1 трлн рублей.

"Уже реализовано несколько крупных инвестпроектов, в 2023 году началось строительство еще одного производства, так что потенциал промышленной площадки в Тобольске далеко не исчерпан", - подчеркнул губернатор Моор.

Поддержку в поиске инвесторов в Тюменской области осуществит региональное Инвестиционное агентство.

Отметим, что СИБУР — одна из наиболее динамично развивающихся компаний в глобальной нефтехимии, российский лидер по производству полимеров и каучуков. Продукция компании применяется во многих секторах экономики по всему миру: строительстве, пищевой промышленности, медицине и фармацевтике, сельском хозяйстве, автомобилестроении и других.

Теги: СИБУР, полимеры, инвестпроекты


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