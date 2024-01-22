В Петербурге в отходах на заводе по переработке мусора нашли собаку

В Санкт-Петербурге АО "Автопарк № 1 "Спецтранс" сообщило о найденном в отходах йоркширском терьере.

"20 января на мусорообрабатывающем заводе в Обухово в отходах, привезенных из разных районов города, нашли мальчика йокширского терьера. Собака немолодая, воспитанная и даже ухоженная, что заставляет верить, что в мусорном контейнере пес оказался случайно. Мы ищем старых хозяев", - говорится в telegram-канале организации.

Пес остался на заводе, где "его кормят, одевают, гуляют и ласкают".

Не так радостно сложилась судьба кота Твикса. Он вместе с хозяином путешествовал на поезде Екатеринбург – Санкт-Петербург. На него были оформлены все документы. В пути кот сбежал из переноски и отправился гулять по вагону. Проводница, заметившая кота, высадила его в Кирове. 20 января стало известно, что кот, которого искали тысячи волонтеров, найден мертвым.

Инцидент вызвал бурное обсуждение в СМИ и соцсетях. В РЖД извинились за ситуацию с котом и пообещали изменить правила перевозки домашних животных, чтобы проводники не могли высаживать домашних любимцев из поездов.