С россиян за год взыскали алиментов в размере бюджета города-миллионника

Сумма взысканных с россиян в прошлом году алиментов составила 68 млрд руб. Это сравнимо с годовым бюджетом города-миллионника вроде Екатеринбурга или Новосибирска.

При этом сумма выросла на 20 млрд руб. или на 40% по сравнению с 2022 годом, сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко, передают "Ведомости".

Осенью прошлого года Госдума начала рассмотрение законопроекта о создании единого реестра алиментщиков. Предполагается, что в него войдут граждане, которые находятся в розыске за невыплату денег на ребенка, а также те, кого привлекли к административной или уголовной ответственности по неуплате алиментов.

Реестр должен стать частью банка данных об исполнительном производстве Федеральной службы судебных приставов. Правительство рассчитывает, что достучаться до алиментщиков станет проще.

База данных будет пополняться из Социального фонда – чтобы информация о трудоустройстве алиментщиков была актуальной.