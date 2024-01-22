Медведев отреагировал на указ Зеленского о землях, исторически населенных украинцами

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался об указе президента Украины Владимира Зеленского, в котором говорится о землях, исторически заселенных украинцами.

"Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы – это русские, а Малороссия – это часть России. А главному "украинцу" пора завязывать. Так он скоро Канаду присоединит", - написал Медведев в своем telegram-канале.

К "исторически населенных украинцами землям" Зеленский отнес Кубань, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Ростовскую области.