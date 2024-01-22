Жителя Нижнего Тагила задержали в Чувашии с 26 кг мефедрона

В Чувашии полицейские задержали наркокурьера с крупной партией запрещенных веществ. Он оказался из Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД по Чувашской республике, сотрудники ГИБДД остановили на трассе М12 автомобиль "Тойота Камри", указанный в ориентировке, поступившей из управления по контролю за оборотом наркотиков. Водитель попытался уехать с места задержания, но сделать этого ему не удалось. К мужчине пришлось применить специальные средства – наручники.

При осмотре иномарки в багажнике оперативники нашли около 26 килограммов мефедрона, а также почти 200 граммов других запрещенных веществ. Наркокурьером оказался 35-летний житель Нижнего Тагила. Выяснилось, что он уже был судим.

Теперь против уральца возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Мужчина арестован. Проводится расследование.