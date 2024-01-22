Депздрав Югры проводит внутреннюю проверку после коррупционного скандала в Нижневартовске

После скандала в Нижневартовске с врачами, которые якобы помогали откосить от армии призывникам за взятки, департамент здравоохранения Югры начал внутреннюю проверку.

Как сообщает NEFT со ссылкой на свои источники, проверяют учреждения, проводящие медкомиссии. Проверка будет не только в столице Самотлора, но и в других муниципалитетах округа.

Получить официальный комментарий по ситуации корреспонденту Накануне.RU не удалось.

Ранее в СКР региона сообщили о возбуждении уголовного дела о даче и получении взяток за признание призывников негодными или ограниченно годными к прохождению военной службы. По версии следствия, с 2020 по 2023 год председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата Нижневартовска и Нижневартовского района, а также трое сотрудников учреждений здравоохранения получили взятки за то, что помогли "откосить" от армии призывникам. В настоящий момент известно о 12 уклонистов, которые дали взятку.

На сколько обогатились врачи, пока неизвестно - сумма взяток устанавливается. Председатель медкомиссии Сергей Царегородцев арестован. Посредник отправлен под домашний арест. В отношении сотрудников учреждений здравоохранения избрана такая мера пресечения как запрет определенных действий.

Во взаимодействии с УЭБиПК УМВД России по ХМАО-Югре проводятся следственные мероприятия по установлению обстоятельств преступлений, всех лиц, причастных к их совершению и выявление иных эпизодов их преступной деятельности.