Посол РФ в Афганистане подтвердил гибель двух россиян в авиакатастрофе

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов подтвердил гибель двух россиян – бизнесмена Анатолия Евсюкова и его супруги Анны – в авиакатастрофе на севере страны. Также дипломат сообщил, что четырех выживших при крушении самолета человек доставили специальным рейсом в Кабул, передает РИА Новости.

Выжившие – два пилота и два медика, они совершали частный санитарный рейс, чтобы эвакуировать заболевшую Анну Евсюкову. Частный джет Falcon должен был дозаправиться в Таджикистане, но не долетел до границы, упав в горном районе Афганистана. О причинах крушения пока не сообщается.