Детский омбудсмен Мороков выясняет, от чего умерла 5-месячная девочка в Первоуральске

Внезапной смертью 5-месячной девочки из Первоуральска заинтересовался уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Эту информацию он подтвердил в разговоре с Накануне.RU.

По его словам, ранее семья не вызывала подозрений и считалась благополучной.

"Мы с утра, как только информация появилась, занимаемся этим совместно с комиссией по делам несовершеннолетних. Семья на учете не состояла. Что касается истории его (отца) жизни, я говорить не буду - это касается личной жизни человека. Захотят - сами расскажут. Насколько мне известно, у пары был только один ребенок", - рассказал Мороков.

Напомним, все случилось в минувшее воскресенье, 21 января: по предварительным данным, вечером мать уложила малолетнюю дочь в кроватку. Так как долгое время ребенок плакал, отец укрыл его одеялом, и после этого девочка перестала плакать. Через некоторое время, подойдя к кроватке, мать обнаружила, что ее дочь мертва. По данным СМИ, соседи называют главу семьи "чудовищем", которое держит в страхе весь дом. Якобы ранее судимый мужчина регулярно пьет и скандалит, а много лет назад и вовсе якобы пырнул ножом своего зятя.

После комментариев соседей подозрение в смерти ребенка пало на отца, однако правоохранители огласили иные результаты вскрытия. Свои проверки сейчас проводят прокуратура и Следственный комитет. Ранее в полиции рассказали о семье девочки и кем являются ее родители.