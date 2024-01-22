В Госдуме связали рост числа россиян с ожирением с финансовой недоступностью спорта

В Госдуме рост числа россиян с ожирением связали с недоступностью для значительной части граждан фитнес-центров, спорттоваров и спортивной одежды.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что законодательно ограничить потребление детьми сладкого будет очень сложно, гораздо проще расширять возможности для занятия спортом.

"Спорт сегодня для отдельных семей выглядит как непозволительная роскошь: форма, тренировки, выезды, сборы. Это все энергозатратно для родителей. Доступ к спорту должен быть на качественном уровне как в больших городах, так и в малых", - полагает парламентарий.

"Уповать на то, что активности не хватает, тоже не совсем справедливо. Иногда, чтобы заняться спортом, можно и в парке побегать. Поэтому главное, чтобы было желание, а это желание надо стимулировать. Продвижение здорового образа жизни в широкие массы должно быть беспрерывным. Реклама, маркетинг, цена – должны быть "сладкими", - цитирует Хамзаева радио "Говорит Москва".

При этом депутат предлагает все же и пропагандировать добровольный отказ от вредных продуктов.

"Запрещать сладкое — это доведение ситуации до абсурда, а абсурд всегда имеет альтернативный взгляд. Шоколадка — не водка, у людей в голове есть четкая градация, что такое хорошо, что плохо, что наиболее, а что наименее вредно. Но огромное число людей не воспринимают сладкое как вредное", - заключил депутат.

Ранее стало известно, что в России выросло число граждан, страдающих от ожирения. В 2022 г. в России выявлено более 419 тыс. новых случаев ожирения. В 2020 г. врачи поставили 372 тыс. таких диагнозов, в 2021 г. – 383 тыс.

Всего болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ в 2022 г. были выявлены у 13,05 млн россиян, за два года до этого их было почти на миллион меньше – 12,07 млн, пишет РБК. Из них сахарный диабет в 2022 г. был у 5,27 млн россиян, а ожирение – у 2,17 млн.