В Курской области сотни семей захотели уехать из зоны обстрела ВСУ

В Курской области в пределах региона будут переселять жителей приграничных с Украиной районов, жители которых страдают от обстрелов ВСУ.

"Сейчас несколько сотен семей согласились, и мы сейчас реализуем эту возможность", - приводит ТАСС слова губернатора Курской области Романа Старовойта, сказанные в эфире Первого канала.

Атакам регион подвергается регулярно. Например, 15 января стало известно о том, что система ПВО сбила над Курской областью три ракеты "Точка-У".