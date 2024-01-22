В Госдуме обсудят правила перевозки животных в транспорте после гибели кота Твикса

В Госдуме после резонансной истории с котом Твиксом проведут круглый стол, посвященный правилам перевозки домашних животных в общественном транспорте. Об этом сообщил глава комитета ГД по экологии Дмитрий Кобылкин.

"Необходимо принять все возможные меры для предотвращения аналогичных инцидентов в будущем, - написал он в своем Telegram-канале. - Внимание следует уделить не только ЖД перевозкам, но и всем видам транспорта, на которых могут перевозиться домашние животные".

Кот Твикс вместе с хозяином путешествовал на поезде Екатеринбург – Санкт-Петербург. На него были оформлены все документы. В пути кот сбежал из переноски и отправился гулять по вагону. Проводница, заметившая кота, высадила его в Кирове. 20 января стало известно, что кот, которого искали тысячи волонтеров, найден мертвым.

Инцидент вызвал бурное обсуждение в СМИ и соцсетях. В РЖД извинились за ситуацию с котом и пообещали изменить правила перевозки домашних животных, чтобы проводники не могли высаживать домашних любимцев из поездов.