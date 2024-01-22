Минюст намерен "усовершенствовать" Семейный кодекс РФ

Минюст России намерен серьезно скорректировать семейное законодательство, заявил глава ведомства Константин Чуйченко. Речь идет в первую очередь о "совершенствовании" Семейного кодекса. Начало работы приурочили к Году семьи, который снова объявлен в стране.

"Мы планируем очень серьезно заниматься этой работой и на XII Петербургском международном юридическом форуме (который пройдет в июне 2024 года) будет целый цикл семейного права - вопросы охраны материнства, отцовства, защиты детей", - цитирует министра РИА Новости.