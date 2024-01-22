В Минпромторге задались вопросом, как работал сгоревший склад Wildberries в Шушарах

Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов назвал странным факт работы сгоревшего склада Wildberries в Шушарах.

"Странно, что он работал, но еще, как я понимаю, не был принят и не прошел все необходимые процедуры. ...Я думаю, что по этому поводу будут еще отдельные разбирательства", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Госстройнадзор заявил, что здание сгоревшего в питерских Шушарах склада Wildberries не было введено в эксплуатацию, ведомство не давало такого разрешения. Из обязательных бюрократических процедур владельцам в 2022 году было выдано лишь заключение о соответствии построенного здания.