22 Января 2024
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Происшествия Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Прикамье устранили последствия аварии, оставившей без воды поселок

В поселке Яйва завершены работы по замене электрического трансформатора, сообщили Накануне.RU в министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края.

Сегодня утром в ведомстве сообщили о прекращении подачи воды из-за короткого замыкания электрического трансформатора: произошло отключение очистных сооружений и остановка подачи холодного водоснабжения для потребителей.

Без воды остались дома поселка, больница, детские сады и школы.

В настоящий момент, как пояснили в ведомстве, идет запуск системы водоснабжения поселка.

Теги: короткое замыкание, трансформатор, вода


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.01.2024 08:47 Мск В Прикамье поселок остался без воды из-за короткого замыкания

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