В Прикамье устранили последствия аварии, оставившей без воды поселок
В поселке Яйва завершены работы по замене электрического трансформатора, сообщили Накануне.RU в министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края.
Сегодня утром в ведомстве сообщили о прекращении подачи воды из-за короткого замыкания электрического трансформатора: произошло отключение очистных сооружений и остановка подачи холодного водоснабжения для потребителей.
Без воды остались дома поселка, больница, детские сады и школы.
В настоящий момент, как пояснили в ведомстве, идет запуск системы водоснабжения поселка.