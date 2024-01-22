В Прикамье устранили последствия аварии, оставившей без воды поселок

В поселке Яйва завершены работы по замене электрического трансформатора, сообщили Накануне.RU в министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края.

Сегодня утром в ведомстве сообщили о прекращении подачи воды из-за короткого замыкания электрического трансформатора: произошло отключение очистных сооружений и остановка подачи холодного водоснабжения для потребителей.

Без воды остались дома поселка, больница, детские сады и школы.

В настоящий момент, как пояснили в ведомстве, идет запуск системы водоснабжения поселка.