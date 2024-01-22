22 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Житель Верхотурья "подарил" телефонным аферистам более 5 миллионов рублей

Житель уральского города Верхотурье стал жертвой телефонных мошенников. Он перевел аферистам миллионы рублей.
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Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, 62-летнему мужчине по телефону позвонил неизвестный. Он представился "сотрудником службы безопасности банка" и заявил, что мошенники якобы получили доступ к счетам уральца и хотят перевести его деньги на Украину. А чтобы этого не произошло, необходимо "переделать банковское приложение на новую версию".

Затем с мужчиной связался некий "специалист Центрального Банка" и стал давать указания, которые тот послушно выполнял. В отделении банка он снял все свои средства со счетов, поехал в Новую Лялю и там через банкомат перевел наличные на счета неизвестных. На следующий день "специалист" сказал, что надо бы съездить в Серов и получить там кредит. Однако в серовском банке кредит свердловчанину не одобрили.

Тогда мошенник велел оформить в Верхотурье кредит на меньшую сумму, чтобы "перекрыть кредитку". Мужчина получил его в местном отделении банка и перевел деньги на указанный счет. После того, как он перевел все до копейки, то спросил звонившего, где же новая версия онлайн-банка. Тот ответил, что он – мошенник, и отключил телефон.

Всего уралец "подарил" аферистам более 5 миллионов рублей. Он обратился в полицию, где возбудили уголовное дело.

Напомним, недавно житель Екатеринбурга инвестировал в фиктивную торговую площадку свыше 3 млн рублей. Сейчас в обстоятельствах разбираются полицейские.

Теги: Верхотурье, мошенники, полиция


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