22 Января 2024
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Фото: Накануне.RU

В Севастополе отключат воду на два дня из-за засорившейся системы фильтрации

В Севастополе до утра вторника отключили воду. Отключение связано с сильным паводком, из-за которого городская система водопроводов не справляется с нагрузкой и фильтрацией, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Выпало много снега, и буквально за сутки он растаял. Пошел резкий приток грязной воды с гор в реку Черную, поднялись грунтовые воды. Показатели были превышены почти в сотни раз. Подобная природная ситуация была в Севастополе последний раз в 70-х годах", - сообщил глава города.

По его словам, уровень мутности воды вырос с 1,5 мг на литр до 58 мг на литр. При такой мутности резко ухудшилась скорость обработки воды. Сейчас водозаборы остановлены, проводится чистка системы.

"Схема водоснабжения в Севастополе — секретная и одна из самых сложных в стране из-за рельефа. Есть водоводы высокого давления, среднего давления, есть самотечные. На одной улице может быть все три типа водоводов, поэтому при периодической подаче воды до одного дома вода дойдёт, до другого нет", - пояснил Развожаев.

По его словам, чтобы наполнить всю систему до 120 тысяч кубов, и чтобы вода дошла до всех, нужно больше 50 часов. Поэтому воду будут подключать во вторник, 23 января, с 9 до 11 утра, при этом в часть домов вода может не дойти.

Но потом, начиная с 11:00 23 января и до 20:00 среды, 24 января, воды не будет.

"Эта вынужденная остановка системы, необходимая для накопления и санитарной очистки воды, позволит нам вечером 24 января дать воду уже в штатном режиме. Если продолжим подавать воду периодами — процесс может затянуться на неделю или больше. Прошу всех отнестись к ситуации с пониманием. Все, кто может, должны сделать запасы воды. Водоканалу поручил ещё раз проработать логистику подвоза воды к жилым домам", - добавил губернатор.

Теги: севастополь, водопровод, отключение воды


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