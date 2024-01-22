22 Января 2024
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Общество В России
Фото:Накануне.RU

Глава ОВЦС РПЦ ушел от ответа об отношении к "благословению" содомитов

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Антоний ушел от ответа на вопрос о том, как бы он прокомментировал декларацию Ватикана о "благословении" сожительств содомитов.
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Напомним, в декабре римский папа Франциск подписал декларацию "Fiducia supplicans", в которой говорится о разрешении "благословлять однополые пары", но не как брак, а просто как людей, которые нуждаются в помощи Бога. Притом что, согласно христианскому вероучению, содомия является сугубым грехом, закрывающем для человека возможность спасения. Документ резко осудили католические иерархи в разных странах.

А вот православный митрополит Антоний ушел от ответа на вопрос, как он к этому относится. Он посоветовал записаться через пресс-службу на интервью, чтобы получить ответы на интересующие вопросы, хотя других журналистов в пресс-службу не отсылал. В итоге позиция ОВЦС осталась неясной, что само по себе удивительно.

В сети отмечают, что глава ОВЦС поддерживает очень тесные связи с Ватиканом. А вопрос был задан в кулуарах презентации русского издания книги предыдущего папы Бенедикта XVI, предисловие к которой написал сам Антоний.

Православный публицист Александр Вознесенский отмечает, что ОВЦС много лет придерживается либерального курса на сближение с Западом в церковной сфере.

"Гранты, стипендии, конференции, поездки и совместные проекты на наших глазах окончательно тянут ОВЦС на дно", - написал он.

Теги: РПЦ, содомия, гомосексуализм, Ватикан


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