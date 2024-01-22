Арестович* понял, что Украина - ЧВК Запада

Украина - это фактически западная ЧВК, которая делает для Запада грязную работу. Об этом заявил бывший советник Зеленского Алексей Арестович (*включен в список террористов и экстремистов в России).

Он не перестает делать довольно откровенные и неожиданные высказывания. Так, например, томос раскольникам от Фанара - это унижение, считает Арестович.

"Украина – это земля, которую крестил апостол Андрей Первозванный (особо почитаемый на Руси. - прим. Накануне.RU). У нас апостольская Церковь, для нас даже томос – это унижение, потому что томос по сравнению с апостольской церковью – это все равно, что Рокфеллер согласился бы ехать в Якутию председателем колхоза", – сказал он.

Что касается боевых действий, то "Украина позиционируется как большая ЧВК для Запада".

"По сути это так: вы нам дайте деньги и оружие, а мы вам сделаем работу", – признал Арестович, который напомнил, что дочь Ярослава Мудрого Анна учила французского короля писать и привезла во Францию первую библиотеку. Об этом ранее говорил президент России Владимир Путин.

Интересно, как Арестович ухитряется приспосабливать слова Путина под свою новую риторику. Так, на прошлой неделе он сказал, что Запад совершил ошибку после развала СССР. Надо было просто Россию посадить за стол переговоров как равных. Но вместо этого на Западе "начали праздновать победу на костях", что и привело к военному конфликту.