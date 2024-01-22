В Югре подросток устроил ДТП с большегрузом

В Нижневартовске подросток стал виновником автоаварии с четырьмя пострадавшими, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Югры.

ДТП произошло вечером, 20 января, около 17.50 в Нижневартовске на пересечении улиц Мира и Жукова.

15-летний юноша управлял автомобилем "ВАЗ" и на перекрестке поехал на красный сигнал светофора, в результате врезался в автомобиль "Faw". Виновник происшествия и три его несовершеннолетних пассажира получили травмы.

Госавтоинспекция Югры призывает родителей контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних самостоятельно садиться за руль транспортного средства. За управление автотранспортом водителем, не имеющим права управления соответствующей категории, согласно ч.1 ст.12.7 КоАП РФ, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей.