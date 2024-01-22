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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

В смерти 5-месячной девочки из Первоуральска не нашли криминала

Стало известно, что гибель 5-месячной девочки из Первоуральска, умершей при странных обстоятельствах, не имеет отношения к криминалу.

Напомним, все случилось в минувшее воскресенье, 21 января: по предварительным данным, вечером мать уложила малолетнюю дочь в кроватку. Так как долгое время ребенок плакал, отец укрыл его одеялом, и после этого девочка перестала плакать. Через некоторое время, подойдя к кроватке, мать обнаружила, что ее дочь мертва. По другим данным, отец закидал кроватку вещами, и девочка задохнулась под завалами одежды. Свои проверки сейчас проводят прокуратура и Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, сегодня стали известны результаты вскрытия погибшего ребенка. Установлено, что смерть 5-месячной девочки из Первоуральска не носит криминального характера. Точную причину в ведомстве называть не стали. Тем не менее, проверка продолжается, выясняются все обстоятельства.

Ранее в полиции рассказали о семье девочки и кем являются ее родители.

Теги: СК, проверка, девочка, Первоуральск


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Развитие сюжета:

Ранее 22.01.2024 14:50 Мск Детский омбудсмен Мороков выясняет, от чего умерла 5-месячная девочка в Первоуральске

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.01.2024 10:40 Мск В МВД рассказали о семье из Первоуральска, в которой погибла 5-месячная девочка
Ранее 22.01.2024 08:55 Мск В Первоуральске при странных обстоятельствах умерла 5-месячная девочка

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