В смерти 5-месячной девочки из Первоуральска не нашли криминала

Стало известно, что гибель 5-месячной девочки из Первоуральска, умершей при странных обстоятельствах, не имеет отношения к криминалу.

Напомним, все случилось в минувшее воскресенье, 21 января: по предварительным данным, вечером мать уложила малолетнюю дочь в кроватку. Так как долгое время ребенок плакал, отец укрыл его одеялом, и после этого девочка перестала плакать. Через некоторое время, подойдя к кроватке, мать обнаружила, что ее дочь мертва. По другим данным, отец закидал кроватку вещами, и девочка задохнулась под завалами одежды. Свои проверки сейчас проводят прокуратура и Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, сегодня стали известны результаты вскрытия погибшего ребенка. Установлено, что смерть 5-месячной девочки из Первоуральска не носит криминального характера. Точную причину в ведомстве называть не стали. Тем не менее, проверка продолжается, выясняются все обстоятельства.

Ранее в полиции рассказали о семье девочки и кем являются ее родители.