СК потребовал заключить Блиновскую под стражу

Следствие ходатайствует о заключении блогера Елены Блиновской под стражу в связи с "неоднократными нарушениями меры пресечения", сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Кроме того, Блиновской предъявлено обвинение по двум новым эпизодам - о неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору.

Сейчас Блиновская находится под домашним арестом. Замоскворецкий суд Москвы 26 января должен рассмотреть ходатайство следствия о продлении блогеру меры пресечения.

В декабре адвокат Елены Блиновской опровергла сведения о погашении налоговой задолженности на 1,4 млрд рублей.

Напомним, изначально Блиновскую обвинили в неуплате налогов на сумму более 918 млн и в легализации 43 млн рублей.