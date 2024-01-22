В Свердловской области жалуются на нехватку более 400 врачей

Жители Свердловской области регулярно жалуются на недоступность медицинской помощи в полном объеме. Причиной, как выяснилось, является нехватка свыше 400 врачей. Об этом заявила ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун.

"По статистике регионального Минздрава, сейчас недостает более 400 врачей. Увеличивается потребность в анестезиологах-реаниматологах, акушерах-гинекологах, неонатологах, онкологах. В 2024 году мы выпустим 560 врачей и 570 ординаторов. По причинам смертности на 1 месте сердечно-сосудистая патология, на 2 месте – онкология. Поэтому таких врачей по остродефицитным направлениям должно быть больше", – рассказала Ковтун на ОТВ в программе "Акцент.

По ее словам, в 2025 году в УГМУ начнут готовить студентов по новой специальности - медицинский инженер. Именно эти выпускники в дальнейшем будут разрабатывать новое и импортозамещающее медицинское оборудование. Технология уже знакома специалистам УГМУ, так как аналогичные аппараты они уже создают и тестируют вместе с сотрудниками заводов.

"Сейчас медоборудование разрабатывают конструкторы вместе с врачами. Поэтому встал вопрос о подготовке медицинских инженеров. Это будет, скорее всего, совместная программа с УрФУ: ординаторы медуниверситета будут параллельно получать техническое образование в магистратуре другого вуза. Я думаю, они начнут учиться уже в 2025 году", – добавила Ковтун.