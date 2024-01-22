В Сургуте назначен директор департамента городского хозяйства

В Сургуте назначен директор департамента городского хозяйства. С сегодняшнего дня обязанности руководителя исполняет Мария Ванькова, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации администрации города, до назначения она была советником главы города, курировала вопросы в сфере ЖКХ.

Отметим, что осенью прошлого года пост директора городского хозяйства покинул Кирилл Киселев. Он возглавил перевозчика АО "СПОПАТ" после многочисленных жалоб от жителей на транспортную реформу. О переводе Киселев попросил мэра сам, заявив, что персонально отвечает за реализацию транспортной реформы, видит необходимость прямого участия в дальнейшей настройке маршрутной сети.