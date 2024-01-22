Александр Соколов сообщил, что в Кировской области введут новые выплаты врачам

22 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Кировская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Александр Соколов сообщил, что в Кировской области введут новые выплаты врачам

Одним из важнейших вопросов в системе здравоохранения страны является кадровое обеспечение. В Кировской области обозначили перечень новых мер, который региональные власти будут внедрять.

Сегодня губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил о ключевых планах регионального правительства в сфере здравоохранения. В частности, глава региона рассказал о новых мерах, которые помогут улучшить ситуацию в кадровой сфере.

"В этом году необходимо ввести стимулирующие выплаты врачам-специалистам государственных поликлиник. Предлагается предоставлять ежеквартально дополнительную выплату в 150 тысяч рублей врачам 14 узких специальностей, которые работают исключительно в государственной системе здравоохранения, — сообщил Александр Соколов. — Это поможет врачам сделать выбор в пользу государственной медицины, без совместительства в частных клиниках. Значит, пациентам будет легче попасть на прием к нужному доктору".

александр соколов, совещание(2024)|Фото: kirovreg.ru

Меры поддержки запланированы и для самого массового сегмента здравоохранения — участковых педиатров и участковых терапевтов.

врач, медицина, здравоохранение(2024)|Фото: kirovreg.ru

"Планируем ввести меры поддержки ординаторам кировского медуниверситета, пожелавшим работать в районах области в первичном звене, — отметил губернатор. — Обсуждаем введение доплаты к заработной плате в размере 50 тысяч рублей при работе на полную ставку не менее 1 месяца. Это позволит снизить дефицит кадров в региональном здравоохранении".

Теги: александр соколов, здравоохранение, кадры, врачи


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети