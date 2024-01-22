Александр Соколов сообщил, что в Кировской области введут новые выплаты врачам

Одним из важнейших вопросов в системе здравоохранения страны является кадровое обеспечение. В Кировской области обозначили перечень новых мер, который региональные власти будут внедрять.

Сегодня губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил о ключевых планах регионального правительства в сфере здравоохранения. В частности, глава региона рассказал о новых мерах, которые помогут улучшить ситуацию в кадровой сфере.

"В этом году необходимо ввести стимулирующие выплаты врачам-специалистам государственных поликлиник. Предлагается предоставлять ежеквартально дополнительную выплату в 150 тысяч рублей врачам 14 узких специальностей, которые работают исключительно в государственной системе здравоохранения, — сообщил Александр Соколов. — Это поможет врачам сделать выбор в пользу государственной медицины, без совместительства в частных клиниках. Значит, пациентам будет легче попасть на прием к нужному доктору".

Меры поддержки запланированы и для самого массового сегмента здравоохранения — участковых педиатров и участковых терапевтов.

"Планируем ввести меры поддержки ординаторам кировского медуниверситета, пожелавшим работать в районах области в первичном звене, — отметил губернатор. — Обсуждаем введение доплаты к заработной плате в размере 50 тысяч рублей при работе на полную ставку не менее 1 месяца. Это позволит снизить дефицит кадров в региональном здравоохранении".