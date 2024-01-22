Трепова* выступила в суде с последним словом

Дарья Трепова*, обвиняемая в убийстве военкора Владлена Татарского, выступила в суде с последним словом. Она не признала вину, но заявила, что несет моральную ответственность за смерть мужчины. Она попросила суд отправить ее дело на доследование и повторно назначить ей психолого-психиатрическую экспертизу.

26-летняя петербурженка заявила, что не знала о том, что в статуэтке, которую она передала Татарскому, находилась бомба. По словам Треповой*, ей сказали, что там будет прослушивающая аппаратура. "Мне больно, что моими руками совершили теракт. Я действительно думала, что в статуэтке микрофон, и была готова пожертвовать своей свободой ради того, чтобы узнать правду", - заявила подсудимая.

"До теракта я не знала, кто такой Владлен Татарский. Но, познакомившись с ним, я увидела добродушного и искреннего человека. И я не хотела ему смерти", - добавила Трепова*.

Трепова* заявила об обмане со стороны журналиста Романа Попкова**, который предложил ей передать Татарскому статуэтку.

Девушка добавила, что рассказала следствию все, что знает. Она попросила учесть смягчающие обстоятельства при вынесении приговора.

Приговор будет оглашен через три дня. Обвинение настаивает на 28 годах колонии, кроме того, к Треповой* подан гражданский иск от пострадавших при взрыве на сумму около 45 млн руб.

*внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга

**внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга