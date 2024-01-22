22 Января 2024
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Фото: Накануне.RU

В Госдуме призвали не блокировать пока "Википедию"

Блокировать "Википедию" пока нельзя. Так считает член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
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По его мнению, недавно запущенный сайт "Рувики" стал почти полноценной заменой "Википедии", "которая давно превратилась в настоящую помойку с фейками". Но он и другие отечественные аналоги еще не заработали в полную силу, поэтому "помойку" блокировать пока не стоит, иначе россияне продолжат ею пользоваться через VPN-сервисы, сказал он в пресс-центре "Парламентской газеты".

В текущем году разработчики "Рувики" обещают ряд обновлений: появятся тематические подборки, персонализация контента, видео и подкасты. Будет доступен обновленный личный кабинет. Анонсированы аудиопересказы полных и кратких версий статей. А сами статьи написаны с участием экспертов в соответствующих отраслях, рецензированы и проверены с помощью "Антиплагиата".

"Рувики" содержит 1,96 млн статей - в русской "Википедии" на одну тысячу меньше. По данным пресс-службы "Рувики", в среднем пользователи проводят на сайте боле 6 минут и просматривают более 5 страниц.

В прошлом году Википедию обогнала по количеству статей энциклопедия "Руниверсалис" - там сейчас уже 2,04 млн статей. По своему оформлению она максимально приближена к "Википедии".

Теги: википедия, рувики, энциклопедия, интернет


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