Суд взыскал с Киркорова около 8 млн рублей задолженности по налогам

Мировой судья 374-го судебного участка Таганского района Москвы взыскал с певца Филиппа Киркорова налоговую задолженность за 2022 год в размере почти 8 миллионов рублей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Кроме того, с артиста взыскана госпошлина - 24 тысячи 32 рубля 46 копеек.

Напомним, ранее Киркоров был вынужден извиняться и оправдываться за посещение скандальной "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой. Артист заявил, что "заглянул на пять минут". По его словам, он получил приглашение на вечеринку, но не знал о ее характере. "В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь", — добавил певец.

После "голой" вечеринки Киркорова, а также других ее гостей начали вырезать из новогодних шоу, отменять концерты и мероприятия с их участием.