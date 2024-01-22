Аналитики прогнозируют снижение цен на жилье к весне на фоне низкого спроса

Квартиры на вторичном рынке могут подешеветь ближе к весне на фоне низкого спроса, сообщает "Коммерсантъ".

По данным аналитиков, рост цен замедлился: за месяц квартиры на "вторичке" в крупнейших городах подорожали только на 1%.

В "Авито Недвижимости" изданию заявили, что спрос на готовое жилье снизился на 35% из-за подорожавшей ипотеки и ключевой ставки ЦБ, которая остается высокой.

Эксперты считают, что это может привести к снижению стоимости "вторички" к весне. Сейчас собственники не готовы идти на уступки, но по мере адаптации к новым условиям уровень торга будет расти.

Ранее риелторы заявляли, что вторичный сегмент на рынке недвижимости "практически мертв". Всплеск активности сделок с таким видом жилья в 2023 году они связывают с паническими настроениями и опасениями участников рынка, что дальше условия ипотечного кредитования будут еще хуже.