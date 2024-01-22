ЦИК начал прием подписей от желающих стать кандидатами в президенты России

Центризбирком России начал прием документов подписных листов от кандидатов в президенты.

Пока официально зарегистрированы только три кандидата от парламентских партий – им не нужно было собирать подписи. Самовыдвиженцам нужно собрать минимум 300 тыс. подписей, выдвиженцам от партий, не представленных в Госдуме – не менее 100 тыс. подписей.

На первом этапе в ЦИКе просто пересчитают число подписей. На втором – с помощью генератора случайных чисел отберут по 60 тыс. подписей у каждого кандидата на проверку. На третьем этапе проверят порядок сбора, оформление подписных листов, достоверность сведений о подписавшихся.

"Если в выборке обнаруживается более 5% недействительных или недостоверных подписей избирателей, ЦИК России проведет дополнительную проверку еще 30 тыс. подписей. Если по результатам общей проверки количество недействительных и недостоверных подписей будет превышать 5% – это основание для отказа в регистрации кандидата", - предупредили в ЦИКе.

На проверку подписей ЦИКу отводится 10 дней.