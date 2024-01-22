22 Января 2024
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Экономика Ленинградская область
Фото: lenobl.ru

Практика Ленобласти по поддержке региональных производителей признана лучшей в стране

Первый заместитель руководителя Администрации президента — председатель организационного комитета Международной выставки-форума «Россия» Сергей Кириенко наградил Ленинградскую область: почетного знака за лучшую поддержку производителей региона удостоен губернатор Александр Дрозденко.

На выставке «Россия» Ленобласть занимает первое место по количеству представленных производителей (27 компаний) в Универмаге – специализированной зоне выставки, где все посетители могут познакомиться и приобрести товары локальных брендов.

день ленинградской области(2024)|Фото: lenobl.ru

Как известно, Ленинградская область входит в ТОП-5 самых быстро растущих регионов России. Валовый региональный продукт (ВРП) Ленобласти приближается к 1,7 трлн рублей. Это рекорд за всю историю региона. В целом за последние 10 лет ВРП региона вырос в 2,5 раза.

«Азиатские драконы» завидуют темпам роста нашей экономики", — отметил в своем выступлении на открытии Дня Ленинградской области на выставке «Россия» губернатор Александр Дрозденко.

день ленинградской области(2024)|Фото: lenobl.ru

За последние 10 лет в экономику региона было вложено 4 триллиона рублей. В ближайшие 7 лет предполагаются вложения в размере 6,5 триллионов рублей. Подчеркнем, что это самые большие инвестиции в России на ближайшие 7 лет в конкретном регионе. Важно отметить, что речь идет о разных инвестициях, как в крупные промышленные проекты, так и в малые бизнесы Ленобласти.

«Достижения Ленинградской области, которыми мы по праву гордимся и готовы рассказывать о них всем россиянам, немыслимы без наших производителей, которые двигают вперед экономику и проявляют чудеса адаптации к новым условиям. Со своей стороны мы всегда готовы оказать всестороннюю поддержку, подобрать меры, которые подходят компаниям любой величины», ― сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области ― председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

ялов, дрозденко(2024)|Фото: lenobl.ru

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко неоднократно подчеркивал, что инвестиции в экономику для региональных властей не является самоцелью, главой мотивацией является в конечном счете улучшение качества жизни ленинградцев.

"Не случайно мы взяли лозунг на ближайшее пятилетие от инвестиций в экономику к инвестициям в человека", — напомнил Александр Дрозденко.

александр дрозденко(2024)|Фото: Алексей Филиппов/Фотохост-агентство РИА Новости

В рамках экспозиции Ленобласти на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в объективности этого тезиса многочисленные посетители могут убедиться лично.

универмаг выставки россия на вднх(2024)|Фото: Илья Питалев/Фотохост-агентство РИА Новости

В пространстве Универмага представлены товары и изделия народных художественных промыслов Ленинградской области. Здесь экспонируются керамические изделия Ксении Квэнди, мастерских «Ирника», «Верес», «Скальса» и NEVO_LADOGA, захожское (киришское) и свирское кружево, Балтийская лоза, Вырицкий гобелен, сувениры деревни Бегуницы, Ямгородский половик, Тихвинская лоза, изделия из натуральной кожи LionSkin, кокошники Patriotka, Гатчинские валенки, косметические средства Seul_Avec и Pretense, кондитерские изделия фабрики Скрупской, шоколад «Пурпур», снеки «Здоровый перекус», Копорский иван-чай, глиняная посуда, бижутерия, шкатулки, декоративные фигурки и картины, декоративные гномы и многое другое.

Напомним, в 2023 году в Ленинградской области утверждена программа поддержки региональных брендов, одним из направлений которой является содействие в продвижении продукции местных производителей на российском и зарубежных рынках.

Теги: ленобласть, александр дрозденко, выставка россия, вднх, универмаг выставки, почетный знак


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