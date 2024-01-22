22 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В Екатеринбурге стартовали продажи апартаментов в строящемся комплексе "Re:Volution Towers"

В Екатеринбурге стартовали продажи апартаментов в многофункциональном комплексе "Re:Volution Towers", который возводят в центре уральской столицы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", новый проект отражает современный тренд строительства мультиформатных объектов, которые сочетают жилую, деловую и социальную функции. Две высотные башни с жилыми апартаментами возводятся в квадрате улиц Маршала Жукова – Боевых дружин – Октябрьской революции – Челюскинцев. Объединяющий их стилобат сформирован коммерческой недвижимостью, также несколько уровней займет надземный и подземный паркинг вместимостью 485 машиномест.

В комплексе предусмотрены 1, 2, 3 и 4-комнатные апартаменты площадью от 61 до 131 квадратных метров, с различными планировками и видами на центр Екатеринбурга. Пятый этаж "Re:Volution Towers" спланирован под общественный центр, доступный только резидентам, где будут расположены зона ресепшн, фитнес-центр, переговорные комнаты, игровые, пространства для семейных праздников и многое другое.

проект многофукнционального комплекса "Re:volution Towers" в Екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Важным фактором для проекта такого класса является локация и перспективы развития. "Re:Volution Towers" расположен в самом центре Екатеринбурга, рядом со знаковыми объектами деловой и культурной жизни, и всегда будет выгодным объектом для инвестиций. На старте продаж действует рассрочка, как на жилые апартаменты, так и на коммерческие помещения, а также программа "Trade in" для апартаментов", - рассказал замдиректора по маркетингу компании "Атомстройкомплекс" Станислав Оханов.

Уже на этапе строительства в многофункциональном комплексе запланировано наполнение помещений для бизнеса. Это позволяет реализовать технические решения сразу под конкретного инвестора или арендатора, например, уже созданы условия для открытия ресторанов и офисных помещений. Инвестором и застройщиком выступает компания "НКС-Девелопмент", соинвестором и генеральным подрядчиком по проектированию и строительству – "Атомстройкомплекс".

По последней информации, завершение строительства первой башни "Re:Volution Towers" запланировано на 2 квартал 2027 года.

проект комплекса Re:Volution Towers в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Теги: апартаменты, продажи, Атомстройкомплекс


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