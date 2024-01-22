Следком: врачи из Нижневартовска помогли уклониться от армии 12 призывникам

В СУ СКР по ХМАО-Югре прокомментировали очередной коррупционный скандал в Нижневартовске.

В ведомстве сообщили Накануне.RU, что возбуждено уголовное дело о даче и получении взяток за признание призывников негодными или ограниченно годными к прохождению военной службы. По версии следствия, с 2020 по 2023 год председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата Нижневартовска и Нижневартовского района, а также трое сотрудников учреждений здравоохранения получили взятки за то, что помогли "откосить" от армии призывникам. В настоящий момент известно о 12 уклонистов, которые дали взятку.

На сколько обогатились врачи пока неизвестно - сумма взяток устанавливается. Председатель медкомиссии Сергей Царегородцев арестован. Посредник отправлен под домашний арест. В отношении сотрудников учреждений здравоохранения избрана такая мера пресечения как запрет определенных действий.

Во взаимодействии с УЭБиПК УМВД России по ХМАО-Югре проводятся следственные мероприятия по установлению обстоятельств преступлений, всех лиц, причастных к их совершению и выявление иных эпизодов их преступной деятельности.