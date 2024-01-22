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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Для обвиняемого в убийстве медбрата в Березовском запросили 18 лет колонии

Прокуратура озвучила желаемый срок для мужчины, обвиняемого в убийстве медбрата в уральском городе Березовский. Назначена дата вынесения приговора.

Напомним, на скамье подсудимых оказался 66-летний житель города Геннадий Казаков. Как было установлено в ходе следствия, вечером 25 апреля 2023 года он напал с ножом на бригаду "скорой помощи", приехавшую на вызов в его квартиру. Мужчине показалось, что медики якобы слишком громко стучали в дверь. В результате 28-летний медбрат Степан Шабуров погиб от ножевого ранения в грудь.

Казаков обвиняется по статье "Убийство из хулиганских побуждений". Сообщалось, что он признал вину, но не согласился, что напал на медика из хулиганских побуждений.

судебный процесс по делу об убийстве медбрата в Березовском(2023)|Фото: Свердловский областной суд

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня, 22 января, состоялись судебные прения. Во время них гособвинитель попросил назначить жителю Березовского 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года.

Как уточнили в Свердловском областном суде, защита уральца просила при вынесении решения учесть возраст фигуранта – 66 лет, а также его материальное положение. Сам Казаков в последнем слове раскаялся и попросил прощения у потерпевших.

После этого судья удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Оглашение состоится в следующий понедельник, 29 января.

Теги: Березовский, убийство, медбрат, колония, суд


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