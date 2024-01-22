Нарышкин: США на Украине перешли к формированию колониальной администрации

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США на Украине приступили к формированию колониальной администрации, которая будет состоять из украинцев, обученных Западом.

По его словам, во всех ключевых государственных ведомствах Украины уже присутствуют американские советники, передает ТАСС.

На пост премьера Украины Вашингтон продвигает американского посла в Киеве Оксану Маркарову, на должность министра финансов предлагается заместитель руководителя минфина Александр Кава, а на должность министра экономики рекомендован действующий заместитель главы этого ведомства Тарас Качка, утверждают в СВР.

Ранее Нарышкин заявил о планах Запада "сменить" президента Украины. По данным российской разведки, в качестве альтернативы Зеленскому в Брюсселе рассматривают Валерия Залужного (командующий ВСУ), Кирилла Буданова (глава ГУР ВСУ), Сергея Ермака (глава офиса президента Украины), Алексея Арестовича (бывший советник офиса президента Украины) и даже Виталия Кличко (мэр Киева).