СБУ пытается повлиять на детей в России – Кузнецова

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова считает, что СБУ пытается повлиять на детей в России, "раскачать ситуацию".

Бывшая уполномоченная по правам ребенка заявила, что "киевский режим причастен к разжиганию межнациональной розни среди молодежи в Telegram-каналах, соцсетях". При этом она полагает, что руками Украина действуют США.

На заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима сенатор Инна Святенко призвала блокировать все ресурсы и сайты, где "вирусится фейковая информация", направленная на детей. Например, Святенко заявила, что власти Украины пытаются сообщить всему миру и, в том числе, российской молодежи, что в России идет милитаризация школ.

На заседании комиссии Кузнецова также сообщила, что в реестр экстремистского контента внесено две видеоигры; что в ЕС дети украинских беженцев "нередко занимаются проституцией или становятся жертвами социальных служб". "Многие родители от безысходности обращаются в российские диппредставительства за помощью", - добавила она. Святенко же сказала, что по официальным данным, уже 240 детей изъято в ЕС у украинских беженцев. По неподтвержденной информации ряда неких общественных организаций, речь идет уже о четырех сотнях детей. "Киев должен обеспечить прозрачность местонахождения перемещенных детей, как это происходит у нас", - заключила Святенко.