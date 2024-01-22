22 Января 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Еще даже не ходил в детсад. В МВД рассказали о ребенке, погибшем в пожаре в Невьянске

В ГУ МВД по Свердловской области рассказали подробности трагедии в Невьянске. Сегодня ночью в пожаре в частном доме погибли отец с малолетним сыном. Как сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых, мальчик даже не успел пойти в детский сад.

Напомним, огонь вспыхнул ночью в частном секторе по улице Ляхина, пока домочадцы спали. Наиболее вероятной причиной пожара могло стать короткое замыкание и самовозгорание электрообогревателя. Проснуться успели только женщина с дочерью, которые выбрались из горящего дома до прибытия пожарных.

"Личности погибших мужчины и ребенка сотрудники полиции территориального ОВД установили оперативно. Это местный житель, 1982 г.р., работавший фрезеровщиком на коммерческом предприятии, и его сын, 2021 г.р. В доме, куда пришла беда, проживают супруга погибшего, находящаяся в декретном отпуске, и их малолетняя дочь, 2016 г.р., учащаяся средней общеобразовательной школы. Мама с дочерью при возгорании успели вовремя выбежать на улицу и не пострадали", - рассказал Горелых.

Пожар в частном доме в Невьянске(2024)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Ранее в МЧС сообщали, что дом не был оборудован автономными пожарными извещателями, которые своевременно подали бы сигнал, разбудив всех жильцов. Настоящую причину возгорания будут устанавливать в ходе пожарно-технической и судебно-медицинских экспертиз. Как сообщили в пресс-службе СКР по региону, по факту гибели отца с сыном уже организована процессуальная проверка. В настоящее время следователем СК во взаимодействии с сотрудниками МЧС и полиции устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.

Теги: МВД, СКР, Невьянск, пожар, отец, сын


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