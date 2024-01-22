На базе снегоболотохода "Хищник", который не понравился Пескову, разработают пожарный вездеход

Компания "МЕГ ВЕСТ", производящая снегоболотоход "Хищник", который во время рабочей поездки по Чукотке раскритиковал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, разработала и готовит к эксплуатации транспорт для тушения природных пожаров, сообщает РБК Тюмень.

Пожарный вездеход будет создан на базе "Хищника". Рекомендации по требованиям к спецтехнике руководителю компании Максиму Мезенину дал лично губернатор Александр Моор.

"Он дал нам советы, касающиеся разработки пожарной машины. Мы над этим думаем. Надо, чтобы она была проходимой в условиях лесного пожара, могла заходить на водоем и набирать воду для тушения. И, находясь на нем, подавать воду на берег, то есть обеспечивать бесконечный запас воды. Она внешне не будет отличаться от обычного вездехода, просто внутри будет специальное оборудование. Сейчас хотим такую машину собрать и попробовать. Собирать ее будем около двух месяцев", - приводит издание слова руководителя компании.

По данным начальника производства Игоря Григорьева, корпус вездехода уже готов и находится в покрасочной камере. Его осталось оснастить необходимым оборудованием и вездеход сможет приступить к работе. На автомобиль будет установлен бак для воды на 500 литров для обеспечения безопасности самого автомобиля. Запас воды позволит создавать над вездеходом водяной зонтик. Главной задачей транспорта будет доставка оборудования в труднодоступные места во время тушения пожаров. Также технику оснастят насосом.

Отмечается, что пока это опытный образец. Он пройдет испытания вместе с пожарными в боевых условиях и будет доработан при необходимости.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поделился с журналистами своими впечатлениями от езды на отечественном снегоболотоходе. "Ну, вы знаете, если честно, то не очень", – сказал он и уточнил, что "руль работает плохо, коробка работает плохо, двигатель работает хорошо, но импортный". Представитель Кремля посоветовал производителям "довести машину до ума".

В ответ тюменцы посоветовали "доводить до ума" тяжелое машиностроение в России.





