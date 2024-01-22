22 Января 2024
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Общество В России
Фото:Накануне.RU

В Госдуме сообщили, будет ли обратная сила у закона о конфискации за фейки об армии

Закон о конфискации имущества за фейки об армии не будет иметь обратной силы.

"Обратной силы точно не будет иметь. Это 100%", - заявил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Законопроект внесен в Госдуму. В случае утверждения он позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности Российской Федерации, а также по решению суда лишать почётных званий за различные преступления, среди которых – распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации (статья 207.3 УК) или дискредитация их использования (статья 280.3 УК), публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК), а также действия, направленные на нарушение целостности Российской Федерации (статья 280.1 УК).

Теги: Конфискация имущества, дискредитация армии, фейки, фейк-ньюс


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.01.2024 09:45 Мск В Госдуму внесен законопроект о конфискации имущества за фейки об армии
Ранее 20.01.2024 09:44 Мск Госдума рассмотрит проект закона о конфискации имущества осужденных за дискредитацию ВС РФ

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