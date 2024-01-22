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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В МВД рассказали о семье из Первоуральска, в которой погибла 5-месячная девочка

В полиции рассказали о семье из Первоуральска, в которой при странных обстоятельствах умерла 5-месячная девочка. Стало известно, кем были родители ребенка.
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Все случилось в воскресенье, 21 января: по предварительной информации, вечером мать уложила малолетнюю дочь в кроватку. Так как долгое время ребенок плакал, отец укрыл его одеялом, и после этого девочка перестала плакать. Через некоторое время, подойдя к кроватке, мать обнаружила, что ее дочь мертва. По другим данным, отец закидал кроватку вещами, и девочка задохнулась под завалами одежды. Свою проверку проводит прокуратура.

Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение о гибели малышки в дежурную часть полиции Первоуральска поступило 21 января в 21:10. На место выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД и сотрудники Следственного комитета.

"Тело девочки находилось в детской кроватке в положении лежа на животе. Внешних признаков насильственной смерти сыщики и следователи не обнаружили. Давность смерти – от 5 до 10 часов на момент обнаружения", - отметил полковник Горелых.

По его данным, Кира – а именно так зовут погибшую – воспитывалась в полной семье.

"Мать 1998 года рождения – продавец местного магазина. Отец 1988 года рождения – разнорабочий, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности в 2010 году по части 1 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Семья на учете в ПДН не состоит и ранее не состояла, проживает в однокомнатной квартире. На главный вопрос сыщиков и следователей, от чего конкретно ушел из жизни ребенок, дадут в кратчайший срок эксперты после вскрытия. По сведениям руководства ПДН ОВД Первоуральска, от соседей жалоб на семью не поступало", - добавил Валерий Горелых.

Также в обстоятельствах трагедии разбирается Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в региональном СК России, для определения точной причины смерти ребенка проводится судебно-медицинская экспертиза. Проведен осмотр места происшествия, осуществляются опросы членов семьи, их родственников и соседей. Анализируются характеризующий материал в отношении семьи и необходимая медицинская документация.

По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Теги: полиция, девочка, СК, Первоуральск


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Ранее 22.01.2024 08:55 Мск В Первоуральске при странных обстоятельствах умерла 5-месячная девочка

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